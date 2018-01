Lars Boom geopereerd aan hart: "Na 1 week opnieuw op de fiets"

"De ingreep is goed verlopen en ik ben gisteren weer thuisgekomen na één nachtje in het ziekenhuis", schrijft Boom. "De vooruitzichten zijn nu dat ik de wondjes in mijn liezen goed moet laten herstellen. Na ongeveer één week of iets langer mag ik weer rustig op de fiets om de trainingen rustig te hervatten."

Boom moest zijn seizoensstart hertekenen door de operatie. De Tour Down Under moest hij schrappen, maar hij hoopt klaar te zijn voor het openingsweekend eind februari.