Van Damme: "Froome laat klein puistje uitgroeien tot etterbuil"

"De wielersport heeft de laatste jaren aan geloofwaardigheid gewonnen", zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme. "Het is jammer dat een probleem in de grijze zone nu uitvergroot wordt. Wij moeten helaas de regels van het WADA volgen, maar van mij mag het allemaal strenger."

"Het is jammer dat Froome samen met zijn ploeg een klein puistje laat uitgroeien tot een etterbuil. Het zal alleen maar erger worden."

"Of de UCI sneller moet handelen? De UCI is gebonden aan regels. De morele verantwoordelijkheid ligt bij Sky en Froome. Ze moeten dringend voor de spiegel staan, want hoe langer dit duurt, hoe slechter voor de wielersport."