UCI-voorzitter doet Sky oproep: "Schors Froome voorlopig"

Lappartient kreeg het nieuws van de positieve test naar eigen zeggen 1 uur nadat hij werd verkozen tot voorzitter. "Of hij nu valsgespeeld heeft of niet, in de ogen van het grote publiek is hij nu al schuldig. De cijfers zijn wat ze zijn. Het is nu aan Froome om uit te leggen waarom hij zoveel salbutamol had."

"Als zijn argumenten niet worden aanvaard, zal hij geschorst worden. Dat zou 2 jaar kunnen zijn. Als hij onze beslissing niet aanvaardt, kan hij bij het Antidopingtribunaal van de UCI beroep aantekenen. Dan ben je vertrokken voor een juridisch steekspel dat minstens een jaar kan duren. Dat willen we tot elke prijs vermijden."