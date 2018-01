Leukemans in De Kleedkamer: "Wat is Nuyens waard als vriend?"

"We werken momenteel aan de derde reeks van "De Kleedkamer". Deze keer gaat het over wielrenners", vertelt presentator Ruben Van Gucht. "Vanaf 19 maart brengen we elke maandag op Canvas een aflevering over de klassieker die het weekend voordien gereden is."

"Er zijn afleveringen over Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik."

"Er is telkens één editie die we als kapstok gebruikt hebben. We hebben gezocht naar goeie verhalen en namen, maar voor het groepsgesprek hadden we sowieso nood aan vier Nederlandstaligen."

"We moesten er ook voor zorgen dat de renners niet in twee afleveringen zaten. Zo komt Roger De Vlaeminck aan bod in de aflevering over Milaan-Sanremo, maar dan moesten we natuurlijk al veel edities van Parijs-Roubaix schrappen. Die puzzel hebben we dus gelegd."