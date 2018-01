UCI: "Lappartient schreef geen brief aan Armstrong, wel aan Vandenhaute"

Lance Armstrong komt in april naar België. De Amerikaan zal te gast zijn al spreker op de Tour of Flanders Business Academy, een initiatief van Wouter Vandenhaute. In de Ronde zelf zou Armstrong nadien dan ook aanwezig zijn om de wedstrijd te volgen.

De Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung citeerde gisteren UCI-voorzitter David Lappartient, die vertelde dat hij in een brief aan Lance Armstrong gevraagd had om niet naar Vlaanderen te komen. De UCI laat nu weten dat de woorden van Lappartient verkeerd begrepen zijn.

"Er is verwarring ontstaan in de manier waarop de woorden van de voorzitter zijn voorgesteld in het interview met de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung. David schreef een brief naar Wouter Vandenhaute, niet naar Lance Armstrong", klinkt het in een korte reactie aan persagentschap Belga.