UCI-baas: "Ik vroeg Armstrong in een brief om niet naar de Ronde te komen"

UCI-baas David Lappartient wil het imago van de wielersport zo goed mogelijk oppoetsen. Dat houdt ook in dat er voor recente dopingzondaars geen plaats is in de wielerwereld.

Alle positieve oud-renners weren, is moeilijk. "De grens is 2011", zegt Lappartient in de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung. "Maar er zijn natuurlijk ook renners die levenslang geband moeten worden zoals Lance Armstrong."