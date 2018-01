Wielerseizoen: 5 transfers, 5 verrassingen en 5 onzichtbare toppers

2e in Milaan-Sanremo, 2e in de Ronde van Vlaanderen, 4e in Waregem, 6e in Parijs-Roubaix... Welke renner verzamelde in 2009 deze indrukwekkende lijst ereplaatsen en reed daarna nauwelijks nog een deuk in een pakje boter? Na drank- en knieproblemen wil Heinrich Haussler (33) zich dit jaar weer 100 procent wielrenner voelen bij Bahrain-Merida.

Waar is de tijd dat Jelle Vanendert (32) victorie kraaide op Plateau de Beille voor Samuel Sanchez en Andy Schleck? 7 jaar (en enkele blessures) later hopen we uit volle borst dat de Lotto-Soudal-renner zich eindelijk nog eens mag uitleven in het klimmersparadijs. Zijn laatste optreden in een grote ronde dateert al van de Giro 2 jaar geleden.

Moreno Moser kwam in 2012 binnen bij de profs als een kanonbal. Het neefje van Francesco Moser juichte als neoprof in Frankfurt, de Trofeo Laigueglia en de Ronde van Polen. Vorig jaar nestelde Moser zich slechts 10 keer in de top 100 van een koers. Is 2018 het seizoen van de laatste kans bij Astana?