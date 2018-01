Sagan zet tattoo van zichzelf als The Joker op zijn ribben: "Why so serious?"

Tatoeages blijven populair in het wielerpeloton. Tom Boonen pakte eerder uit met een hert op zijn rug, maar Peter Sagan zou Peter Sagan niet zijn als hij niet nog een stapje verder ging. Sagan liet zichzelf als The Joker op zijn ribbenkast inkten. Enkele fotografen in Australië waren er als de kippen bij om de tattoo vast te leggen. De cathphrase "Why so serious?" slaat niet alleen op de slechterik uit de Batman-films, maar ook op de schalkse Sagan zelf natuurlijk.