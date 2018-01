De Plus: "Wil geen zotte uitspraken doen"

Na zijn dramatische valpartij op 7 oktober ging bijna elk interview van De Plus over zijn blessures en revalidatie. Daar heeft de renner het nu mee gehad. De Plus wil focussen op de toekomst. "Want er is geen probleem. Ik neem mijn afdalingen opnieuw als vroeger."

"Ik wil vooral zo goed mogelijk uit de winter komen. Daarom vertrek ik bijna naar Zuid-Afrika. Ik heb tot nu elke winter een stap kunnen zetten en dat wil ik opnieuw doen. Mijn focus ligt op de rittenwedstrijden."

"Ik heb wel het gevoel dat mijn rol gegroeid is en dat het vertrouwen van de ploeg groot is. Daar ben ik dankbaar voor, maar het is moeilijk om te zeggen welke rol ik precies zal spelen. Met Bob Jungels hebben we een topper in het rondewerk en we zullen wel zien of ik mij daar eventueel naast kan zetten in de Giro. Ik wil geen zotte uitspraken doen."

Belgische klimmers zijn momenteel een zeldzaam ras. Hoopt De Plus op een jaar zoals Dylan Theuns in 2017? Een keer winnen en vertrokken zijn? "Dat is de droom van elke jonge renner, maar het niveau ligt zo hoog dat het niet makkelijk is. Je moet zoveel opofferingen doen en mentaal heel sterk zijn. Als de doorbraak er dit jaar niet komt, is het voor mij nog niet voorbij. Ik ben nog jong."

Het WK van 2018 in Innsbruck is spek voor de bek van de klimmers. "Zoiets moet in mijn achterhoofd zitten. Ik was er bij op de Olympische Spelen en op het vorige WK. Een derde keer geselecteerd worden zou mooi zijn. Maar met Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert hebben we al twee kopmannen."