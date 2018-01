Merckx stelt Grand Départ 2019 voor: start op Grote Markt, door dorp Hazard

Eddy Merckx was de centrale gast bij de voorstelling in het Paleis voor Schone Kunsten vanochtend. Tour-baas Christian Prudhomme, Brussels burgemeester Philippe Close en schepen van Sport Alain Courtois namen de honneurs waar.

Merckx (72) glunderde bij zoveel eerbetoon: "Die eerste Tour-zege is een prachtige herinnering. Ze blijft de mooiste overwinning van mijn loopbaan."

Het was 30 jaar geleden dat België nog een Tour-winnaar had. "De taferelen in ons land waren uitzonderlijk. Ik krijg er nog bijna kippenvel van."

Merckx' zege in 1969 was in België belangrijker dan de eerste mens op de maan. "Maar alleen in België", lachte Merckx. "Voor de wereld was de eerste man op de maan belangrijker. De 2 ritten in 2019 worden een groot feest voor Brussel."

Dat er een ploegenchrono bijzit is geen toeval: "Dat is een prachtige disicpline. Ik denk dat we met onze ploeg nooit geklopt geweest zijn tegen de klonk. Ik mocht ook na een ploegentijdrit mijn eerste gele trui aantrekken. Ik houd ervan."