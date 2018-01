Nuyens: "Niet verwachten dat Van Aert op het podium rijdt in klassiekers"

Wat mogen we verwachten van Wout van Aert in het voorjaar? "Niet te veel", zegt Nuyens. "Wout won onder meer al de proloog in de Ronde van België en de Grote Prijs Cerami. Maar een koers als de Omloop Het Nieuwsblad is een ander verhaal."

"We mogen niet verwachten dat Wout op het podium zal eindigen of een voorjaarskoers zal winnen."

"Na zijn eerste voorjaar moet Wout voor zichzelf bepalen of de klassiekers hem bevallen zijn en waar hij naartoe wil. Wil hij zich blijven focussen op het voorjaar of zet hij dat idee even in de koelkast en doet hij enkel voort in het veldrijden?"