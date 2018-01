Administratieve problemen houden neoprof Lambrecht uit Tour Down Under

"Vanaf nu is dat niet langer het geval en geldt de regel die zegt dat diezelfde renners minstens 6 weken (42 dagen) voor de start van hun eerste WorldTour-wedstrijd hun whereabouts ingevuld moeten hebben."

"De UCI organiseerde in december 3 online-infosessies (eentje in het Frans, Engels en Spaans) om de neoprofs wegwijs te maken in het ADAMS-wherabouts systeem. Eén dag later kreeg Bjorg zijn login voor het ADAMS-wherabouts systeem."

"Maar de Engelstalige infosessie vond pas plaats op 14 december (slechts 33 dagen voor de start van Tour Down Under) en Bjorg kreeg pas op 15 december een login met de melding dat hij vanaf 17 december (30 dagen voor de start van Tour Down Under) zijn verblijfgegevens moest doorgeven om te kunnen starten in Australië. Een tegenstrijdigheid met de reglementering."