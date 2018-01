Muyters over Vlaamse WK-plannen: "Laat ons maar eens ambitieus zijn"

Het is van 2002 in Zolder geleden dat het WK nog eens in ons land was. "Ik denk dat iedereen wel ziet dat Vlaanderen koers is. Als je ziet welke wedstrijden hier allemaal georganiseerd worden en hoeveel mensen er vertrouwd zijn met de fiets, dan is het eigenlijk raar dat het al van 2002 (foto onder) geleden is dat Vlaanderen een WK organiseerde", zegt Philippe Muyters.

"In 2021 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat het 1e WK plaatsvond. We hebben dus de unieke kans om 100 jaar na het 1e wereldkampioenschap het WK naar Vlaanderen te halen. Daar moeten we als wielerland echt op inspelen."

"Het kost natuurlijk wel wat geld, maar we hebben al een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat opbrengst zeker opweegt tegen de kostprijs. Laten we dus maar eens ambitieus zijn en ervoor gaan om het jubileumjaar van het WK te organiseren."