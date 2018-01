Museeuw: "Oudenaarde zou ideale gaststad zijn voor WK wielrennen"

"Daarna kwam ook nog Zolder. Dat was vlak, daar opteer ik minder voor. Ik wil meer een parcours zoals de Ronde van Vlaanderen."

"Dat is toch het Vlaanderen dat we écht kennen en dat is een streek om voluit te promoten. Onze eigen renners dromen ook altijd van de Ronde. We hebben hier in de streek te veel mooie dingen om links te laten liggen."

"Oudenaarde zou voor mij de ideale uitvalsbasis zijn. Zeker als je het parcours wil laten lopen over hellende wegen."

"Als het WK in Vlaanderen georganiseerd wordt, komt de koers opnieuw thuis. Wij hebben de koers nu eenmaal in onze genen. We mogen chauvinistisch zijn als het over onze regio en over wielrennen gaat."