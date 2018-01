Timothy Dupont wil nieuwe start maken bij Wanty-Groupe Gobert: "Sprinten in Tour"

Dupont heeft een vlekkeloze winter achter de rug: "Ik voel me al vrij goed. Ik reed ook een paar strandraces, wat al een goeie waardemeter is. Eind januari doe ik nog het BK strandracen en daarna volgt mijn eerste koers met de Ster van Bessèges."

Met de Clasica Almeria en Ronde van de Algarve gaat het richting Kuurne-Brussel-Kuurne, zijn eerste doel. "Ik rijd geen Omloop, maar mik voluit op Kuurne daags nadien. Ook Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen heb ik aangestipt. Top 10 halen in zo'n koers is de ambitie."

"Die voorjaarsklassiekers zijn mijn eerste doel, daarna is de Tour het tweede doel. Ik hoop toch wel om daar in een sprint eens top 10 te rijden. Dat moet kunnen. Ik heb Gaviria (Quick-Step Floors) in het verleden al geklopt, maar natuurlijk weet ik ook wel dat de Tour de Tour is en dat er veel op ons zal afkomen. Ik wil echter proberen om daar in topvorm aan de start te verschijnen."

In 2016 reed bijna de hele ploeg in zijn dienst in de sprint. "Ze hebben hier misschien niet de gewoonte om een treintje op te zetten, maar ik denk wel dat ik een paar jongens ter beschikking zal hebben, zoals Vanspeybrouck, Offredo en Van Keirsbulck. Die laatste 2 hebben toch al ervaring in een treintje."