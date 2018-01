Naesen: "Ik heb nog iets recht te zetten in de Ronde van Vlaanderen"

Vorig jaar had ik de ambitie om in de top 10 te rijden van de klassiekers. Maar in de periode van de Ronde behoorde ik tot de 4 beste renners.

Welke ambities koestert Naesen voor dit seizoen? "Ik zou graag opnieuw zo goed mogelijk zijn van bij het begin van de voorjaarsklassiekers", zegt Naesen op stage in Spanje.

"Vorig jaar had ik de ambitie om in de top 10 te rijden van de klassiekers. Maar in de periode van de Ronde van Vlaanderen behoorde ik tot de beste 4 renners. Door omstandigheden kon ik niet tonen wat mijn plaats was tussen die 4 renners."

"Die valpartij in de Ronde was een heel pijnlijk moment en ik word daar nog dagelijks of wekelijks aan herinnerd door mensen. Dat was niet één koers die om zeep was, maar wel de voorbereiding van jaren ver. Het was een droom die in duigen viel, terwijl ik het gevoel had dat dat mijn beste dag ooit was. Dat wil ik wel nog rechtzetten, sowieso."