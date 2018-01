Serge Pauwels: "Ik kan hier de renner zijn die ik wil zijn"

Pauwels vindt dat hij nergens beter kan zitten dan bij zijn Zuid-Afrikaanse ploeg. "Ik kan hier de renner zijn die ik wil zien. Ik krijg veel vrijheid, dat is niet bij alle ploegen een evidentie. Je wordt al snel in een hokje geduwd."

In de aanloop naar de Tour, zijn hoofddoel, rijdt Pauwels onder meer het Baskenland ("daar wil ik een eerste keer goed zijn") en Yorkshire ("ik moet mijn titel daar verdedigen"). "Ik moet overal kansen proberen te grijpen, want die liggen niet dik gezaaid."

"Maar een ritzege in de Tour is het hoogste. Dat streepje staat nog niet achter mijn naam. Als je op mijn 15e had gezegd dat ik 2e zou geworden zijn in een Tour-rit naar de Ventoux, dan had ik meteen getekend. Maar het blijft toch jammer dat het me nog niet gelukt is te winnen. Misschien vallen dit jaar de puzzelstukjes wel in elkaar."