Alaphilippe: "Gaviria weet dat hij een foutje gemaakt heeft op het WK"

Julian Alaphilippe wordt als een van de grote wielerbeloftes bestempeld. "Ik houd niet zo van die term. Dat is vriendelijk, maar ik probeer mijn eigen weg te volgen en ik probeer elk jaar vooruitgang te boeken. En ik krijg vertrouwen van de ploeg."

Ei zo na mocht Alaphilippe dit jaar rondrijden in de regenboogtrui. Maar in de slotkilometers in Bergen werd de Fransman alsnog gegrepen. Nota bene door het gebeuk van onder meer zijn Colombiaanse ploegmaat Fernando Gaviria.

"Ik had even nodig om te bekomen van dat WK. Maar dat is sport. Je krijgt niet altijd alles zoals je wil. Ik heb er alles gegeven en ja, ik weet ook wie me teruggehaald heeft. Dat is hard, maar dat is koers."

"Ik heb er met Gaviria over gepraat. Hij beseft ook dat hij een foutje gemaakt heeft: als hij wacht, dan kan hij sprinten. Ik kan mezelf niets verwijten, maar ik wil er niet meer over praten."