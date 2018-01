"Terugkeer naar het veld? Misschien als Wout en Mathieu weg zijn"

Zdenek Stybar won al ritten in de Tour en de Vuelta en de Strade Bianche, maar heeft nog altijd geen kassieklassieker op zijn erelijst staan.

"Ik ben van het veld naar de weg overgestapt voor die klassiekers. Dat zijn mijn doelen. Ik blijf daar in geloven en ik blijf daar voor trainen. Als het lukt, dan is dat top. Als het niet lukt, dan heb ik mooie ervaringen en belevenissen op de weg gehad."

Volgt Stybar het veldrijden nog? "Ik heb af en toe gekeken. Ik denk dat Van der Poel wereldkampioen wordt. Hij vliegt, dat is echt ongelofelijk. Ik vind hem echt leuk om naar te kijken."

"Of ik zelf terugkeer naar het veld? Dat kan ooit het geval zijn, want ik vind het nog altijd heel leuk. Misschien wacht ik wel tot Wout en Mathieu weg zijn. Ik wou dit jaar ook enkele crossen doen, maar twee of drie veldritten zoals vorig jaar is niet de moeite waard. Als ik er als sportman echt van wil genieten, dan moet ik meer crossen."