Lampaert: "Kopman? Dat is allemaal makkelijk gezegd"

Heeft Yves Lampaert nog nooit overwogen om andere oorden op te zoeken en elders kopman te worden? "Ik heb daar nog niet bij stilgestaan. Dat is een mogelijkheid in de toekomst, maar ik voel me goed in deze positie", vertelt Lampaert aan Sporza.

"Kopman zijn, dat is allemaal makkelijk gezegd. Je moet daar mentaal sterk voor zijn. Er zijn veel renners in het peloton die zeggen dat ze kopman zijn, maar daar kijk ik raar naar als ik hun palmares bekijk. Over wie ik het heb? Daar plak ik geen namen op", lacht de titelhouder in Dwars door Vlaanderen.

"Er rijden genoeg renners rond die denken dat ze kopman zijn en die er veel te weinig van bakken, renners die in deze ploeg op de eerste rij staan om te mogen werken."

"Zo wil ik niet zijn. Ik ben tevreden met mijn positie. Ik kan relaxed rijden en win ook mijn koersen. Als ik zo blijf werken, zal het allemaal wel volgen."