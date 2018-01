"Opleidingsvergoeding in wielersport? Fenomeen is al 25 jaar aan de gang"

Met Jong Vlaanderen heeft Freddy Missotten destijds ook heel wat wielerclubs "leeggeroofd". Onder meer Van Avermaet, Roelandts en Teuns werden er gekneed.

"Er wordt altijd gesteld dat jongeren weggeplukt worden, maar je kunt ook redenen hebben om te veranderen. Redenen die met kwaliteit en niet met geld te maken hebben."

"Jong Vlaanderen was 15 jaar geleden een topproject. De begeleiding was uitstekend, het toekomstperspectief was goed. Ik heb nooit één euro betaald om die renners bij ons te halen, maar zij stonden zelf aan de deur te kloppen."

Een eenvoudige oplossing voor de problematiek is er volgens Missotten dus niet meteen. "Waar begint het? Wanneer moet je betalen? En hoeveel? En wat is de wil van de jonge renner? Het is veel te complex om op korte termijn daar een oplossing voor te bieden."