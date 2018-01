Lefevere over 2018: "Mijn hart klopt voor jong talent"

Quick-Step Floors liet in het tussenseizoen met onder meer Marcel Kittel en Daniel Martin enkele toppers vertrekken en investeerde vooral in jonge renners. Met (ruwe) diamanten als Julian Alaphilippe, Bob Jungels en Fernando Gaviria oogt de toekomst bovendien zeer rooskleurig.

"Iedereen weet dat mijn hart klopt voor jong talent", zegt Patrick Lefevere aan Sporza. "Ik heb er veel in geïnvesteerd, zowel persoonlijk als met geld van sponsors. Er is tot nu toe altijd iets uitgekomen. Ik hoop dat het in de toekomst niet anders zal zijn."

Quick-Step Floors boekte vorig jaar 59 overwinningen. Wat is het geheim van die succesmachine? "Je moet op de hoogte zijn van wat er gebeurt bij de jeugd, je moet er mee bezig zijn."

"Ik zeg niet dat ik dag en nacht werk. Ik werk op de juiste momenten en ik zet de juiste mensen rondom mij aan het werk. De juiste schakel op de juiste plaats, ik denk dat dat belangrijk is."