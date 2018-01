"Sanremo en Roubaix winnen en dan stoppen? Neen, ik doe dit supergraag"

Philippe Gilbert heeft al een indrukwekkende verzameling monumenten gewonnen, maar wil in 2018 de leemtes op zijn palmares opvullen. Ontbreken nog op het lijstje: Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

"Ik eindigde in Sanremo al twee keer op het podium. Dat wordt een belangrijke dag voor mij", zegt Gilbert aan Sporza. "En naar Roubaix trek ik voor het eerst met ambitie. In 2007 heb ik die koers bij FDJ al eens gereden, maar dat was gewoon om te testen."

Milaan-Sanremo is volgens vele kenners vooral een loterij. "Iedereen zegt dat je die koers moeilijk kunt winnen, maar Eddy Merckx heeft het 7 keer gedaan. Blijkbaar is het niet zo moeilijk, maar voor mij wel."

"Ik zal het dus zeker proberen. Maar ik wil altijd top zijn en ik wil winnen als ik kan winnen, zeker in de grote koersen. Ik doe mijn best en ik probeer ook altijd een voorbeeld te zijn voor de jongeren. Dat begint met goesting op training en motivatie in de koers."