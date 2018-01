Nieuwe Nieuw-Zeelandse kampioen: "Nooit mijn bedoeling om 2 middenvingers te tonen"

Als je mijn emotie ziet op het moment dat ik over de finish kom, weet je dat dit niet met opzet was

Als je mijn emotie ziet op het moment dat ik over de finish kom, weet je dat dit niet met opzet was

Maar Christie kreeg op de sociale media veel negatieve reacties over zijn gebaar. Hij verweert zich nu.

"Het was nooit mijn bedoeling om mijn middenvingers naar iemand uit te steken. Als je mijn emotie ziet op het moment dat ik over de finish kom, weet je dat ik nooit die intentie had. Het gebeurde allemaal in een fractie van een seconde. Ik heb zelfs mijn medevluchters bedankt achteraf."

"Ik had vooraf ook niet gedacht dat ik kans maakte om te winnen. Maar ik heb slim gekoerst en mezelf in een positie gereden waarin ik kón winnen. Dit was het sterkste deelnemersveld in de geschiedenis van het Nieuw-Zeelandse wielrennen, dus dit is heel speciaal", zegt Christie.