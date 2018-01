Nys luidt alarmbel: "Er moet opleidingsvergoeding voor jonge renners komen"

"Ik sta nu aan de andere kant van het wielrennen en merk heel fel dat heel wat wedstrijden verdwijnen en dat wielerclubs het moeilijk hebben en vaak gefrustreerd zijn."

"In mijn buurt waren er vroeger in elk dorp wedstrijden, nu schiet daar niets meer van over. In het Brusselse waren er vroeger een tiental wielerclubs, nu nog maar eentje. Dat is allemaal aan het verdwijnen."

"Heel veel mensen steken hun vrije tijd in vrijwilligerswerk bij wielerclubs, maar daar komt nooit iets voor terug. Je ziet heel vaak de lokale bakker en slager die nu een centje stoppen in een club, maar als een paar jongeren het goed doen en die club in de belangstelling kan komen, worden die jongens weggehaald. Het is logisch dat die sponsoring dan op termijn verdwijnt en dat vrijwilligers ontmoedigd achterblijven."