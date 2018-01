"In echte eendagskoersen zijn er weinig mannen sterker dan ik"

Greg Van Avermaet zit in zijn laatste contractjaar bij BMC en ook de toekomst van de ploeg is nog onzeker. "Dat houdt me wel bezig", geeft hij toe. "Ik ben 32 dus het wordt een van mijn laatste contracten."

"Ik zou liefst bij deze ploeg blijven. Ik heb hier iets opgebouwd en ik zit in een positie waarin ik wil zitten. Als de sponsor doorgaat, wil ik graag verlengen. Maar het is belangrijk om daar pas echt aan te denken na de klassiekers. Ik wil eerst presteren en dan zie ik wel waar mijn toekomst ligt."

Van Avermaet houdt wel de deur open voor andere teams. "Als je al een aantal jaar aan de top staat, is er altijd keuze. Er zullen veel ploegen interesse hebben en een paar plekken interesseren me wel. Misschien wil ik ook wel eens een nieuw avontuur aansnijden. Quick-Step of Lotto? Zij zullen altijd interesse hebben in een renner als ik. Zeg nooit nooit."