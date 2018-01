Vanmarcke: "Ik geloof nog in die grote zege, maar het moet allemaal eens meezitten"

Sep Vanmarcke is sinds enkele dagen in Girona om er de laatste hand te leggen aan zijn conditie voor het wielervoorjaar. "Vorige week was het hier nog tussen de 20 en 25 graden, maar vanochtend werd ik wakker met hagel, bliksem en storm. De elektriciteit was zelfs uitgevallen."

"Toen het gestopt was met hagelen, dacht ik toch nog buiten te kunnen trainen, maar het was te glad. Ik heb dan maar op de rollen gereden, maar eigenlijk had ik vandaag beter in België kunnen zijn."