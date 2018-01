Edmondson verschalkt favorieten voor Australische titel

De Australiërs van BMC probeerde de race op het heuvelachtige parcours in Buninyong te controleren om Richie Porte de titel te bezorgen, maar de andere ploegen hadden een ander plannetje bedacht.

De ene aanval volgde de andere op en zo sprong Alexander Edmondson net voor de finale met enkele kompanen naar een eenzame vluchter. In de slotronde bleef Edmondson voorin over met Chris Harper, de favorietengroep volgde op korte afstand.

Dat groepje kwam in de laatste rechte lijn nog heel dicht, maar Edmondson had nog genoeg in de tank om naar de zege te sprinten. De jump van Jay McCarthy kwam net te laat. Zo gaat de Australische trui voor het eerst sinds 2014 weer naar een renner van Mitchelton, de opvolger van Orica.