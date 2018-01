Debutant Viviani moet meteen scoren voor Quick Step in Tour Down Under

De zes renners van Quick Step-Floors die in actie zullen komen in de Tour Down Under, zijn: Dries Devenyns, Enric Mas (Spa), Eros Capecchi (Ita), Fabio Sabatini (Ita), Michael Mørkøv (Den), Florian Sénéchal (Fra) en Elia Viviani (Ita). Die laatste drie renner zullen in Australië hun debuut maken voor het team.

Elia Viviani zal in de Tour Down Under zijn eerste race rijden in het truitje van Quick Step-Floors. "Ik hou van de Tour Down Under. Het is een van de beste wedstrijden om het seizoen te beginnen, met mooie etappes, spectaculaire landschappen en fantastische fans. Ik kan niet wachten om mij te tonen in Australië."