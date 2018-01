Lotto-Soudal laat toptalent Lambrecht debuteren Down Under

Lotto-Soudal selecteert drie Belgen voor de Tour Down Under: Thomas De Gendt, Jens Debusschere en Bjorg Lambrecht. Die laatste debuteert dit seizoen op het hoogste niveau. Hij reed in 2017 wel een aantal koersen bij de profs, maar nog niet in de WorldTour.

Vullen de selectie aan: André Greipel, die de Tour Down Under al 2x won in het verleden en er ook 16 ritzeges pakte, Marcel Sieberg, thuisrijder Adam Hansen en Lars Ytting Bak. Lotto-Soudal had met Rafael Valls vorig jaar de nummer 7 in de TDU. De Spanjaard verkaste in het tussenseizoen naar Movistar.