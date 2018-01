Dennis kroont zich voor het 3e jaar op rij tot Australisch kampioen tijdrijden

51 minuten en 14 seconden, zo veel tijd had Rohan Dennis om de 40,9 kilometer te overbruggen tijdens het Australisch kampioenschap tijdrijden. De renner van BMC was zo meer dan een minuut sneller dan Luke Durbridge. Richie Porte eindigde op de 3e plaats.

Voor Dennis is het al het 3e jaar op rij dat hij de titel wint. "Ik ben zeer tevreden", zei hij achteraf. "Mijn voorbereiding was dit jaar lichtjes verschillend omdat ik langer in Europa ben gebleven. Ik was dus zeer benieuwd hoe snel ik me kon aanpassen aan de warmte. Gelukkig is dat goed verlopen en heb ik de overwinning kunnen binnenhalen."

Zondag staat de wegrit voor de Australische titel op het programma. Miles Scotson (BMC) was vorig jaar de snelste en verdedigt zijn titel.