Dumoulin: "Sunweb zou me schorsen bij een positieve test, Sky doet dat niet"

"In theorie ben je onschuldig totdat het tegendeel bewezen is", zegt Dumoulin. "Maar in mijn ploeg gaat het er anders aan toe. Als ik positief zou testen, zou Team Sunweb me onmiddellijk schorsen. Bij Team Sky is dat niet het geval."

Dumoulin hoopt dat er snel klaarheid komt in de zaak. "Het zou goed zijn voor iedereen als de bevoegde autoriteiten snel een beslissing nemen over Froome."