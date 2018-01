Waarom kiest Dumoulin voor Giro? "Parcours is voordeliger en ben verliefd op Italië"

Na 3,5 jaar Lotto-Soudal wil Louis Vervaeke zijn carrière nieuw leven inblazen bij Sunweb. Vervaeke wordt gezien als een klimtalent, maar toonde weinig in 2017, overtraind en kampend met zijn gewicht. In de laatste WorldTour-koers de Ronde van Guanxi, kwam hij wel opnieuw boven water.

"Die ronde in China heeft me wel vertrouwen gegeven en ik train ook weer goed. Ik zal niet meer in de val trappen van de voorbije jaren. Ik voel me goed in deze ploeg en heb een trainer die me nauwgezet opvolgt."

Vervaeke had drie maanden verplichte rust in de zomerperiode, dus was zijn winterpauze vrij kort. "Veel vrij heb ik niet genomen, ik train rustig en voel nu al dat ik stappen vooruit heb gezet. Ik wil laten zien dat ik nog steeds kan klimmen en zal Dumoulin bijstaan in de Giro. Daar kijk ik enorm naar uit, met een ploeg voluit mikken op die eindzege en mijn steentje bijdragen."