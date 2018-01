Sagan: "Ik wil graag scoren in Sanremo en Roubaix"

Het WK is nog heel ver weg en ik denk er dan ook nog niet echt aan. Het parcours ligt me niet 100% en is meer op het lijf geschreven van renners als Nibali of Valverde.

"Maar tegen een tweede zege in de Ronde van Vlaanderen zeg ik uiteraard ook geen neen. Mijn programma verandert normaal gezien niet veel. Ik begin in Australië aan het seizoen met de Tour Down Under en ga daarna op stage naar de Sierra Nevada in Spanje."

"Ik rijd waarschijnlijk ook het openingsweekend in Vlaanderen, waarna ik de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico betwist in aanloop naar Milaan-Sanremo. Daarna gaat het in één rechte lijn naar de kasseiklassiekers."

Sagen kreeg met Daniel Oss een nieuwe rechterhand. "Ik ben heel blij met zijn komst. Daniel is een goede vriend en een fantastische renner. Onze kern voor de klassiekers is heel goed en veel sterker geworden, met ook nog Marcus Burghardt, Maciej Bodnar, Lucas Pöstlberger en mijn broer Juraj."

"Ik wil voorlopig gewoon genieten van mijn tijd in de regenboogtrui en er zoveel mogelijk koersen proberen in te winnen. Daarna zien we wel wat er mogelijk is in Innsbruck."