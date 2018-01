KBVB krijgt wielerbond als buur, volgt straks ook de hockeybond?

Terwijl de verhuisplannen van de KBWB al in een vergevorderd stadium zitten, denkt ook de hockeybond na over een mogelijke relocatie naar Tubeke. "We hebben daarover al contact gehad met de voetbalbond, maar voorlopig is Tubeke niet meer dan een van de mogelijkheden", vertelt Marc Coudron, de voorzitter van de hockebond, aan Sporza.

"Wij zoeken in eerste instantie een plaats voor een trainingscentrum voor de nationale ploegen en in tweede instantie voor een stadion van 8.000 à 9.000 plaatsen. Tubeke is daarbij een mogelijkheid, net zoals Brussel of Antwerpen."

"Als we kiezen voor alleen een traingscentrum hebben we twee hockeyvelden nodig. Daarnaast zouden we dan in Tubeke kunnen beschikken over de bestaande faciliteiten. Maar als daar ook een stadion zou bijkomen, praten we toch nog over iets anders. Een andere mogelijkheden is om het trainingscentrum en het stadion op verschillende plaatsen te hebben."