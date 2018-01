Wanty-aanwinst De Clercq "maanden out" met heupfractuur

"Het nieuwe jaar is dramatisch begonnen voor Bart De Clercq", laat Wanty-Groupe Gobert weten. "Onze klimmer kwam vandaag zwaar ten val op training. Daarbij liep hij links een subcapitale heupfractuur op. Bart werd dinsdag al geopereerd."

"De breuk is zwaar en vereist de plaatsing van schroeven in het dijbeen", legt ploegdokter Joost De Maeseneer uit.

"Het is moeilijk om een terugkeer in competitie in te schatten. In principe kan Bart pas over een zestal weken lichte training hervatten. Om terug te keren in competitie is het een kwestie van maanden." Bart De Clercq reed van 2011 tot 2017 bij de Lotto-ploeg. Als neoprof boekte hij zijn grootste succes: een ritzege in de Giro.