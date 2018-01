Van Avermaet: "Het zou vreemd zijn om voor een andere ploeg te rijden"

Van Avermaet krijgt met Jürgen Roelandts (32) een ervaren man naast zich in de voorjaarswedstrijden. Roelandts is de vervanger van Daniel Oss. De Italiaan vertrok naar Bora-Hansgrohe om voor wereldkampioen Peter Sagan te knechten. "Dat is een groot verlies", aldus Van Avermaet.

"Daniel was een heel goede knecht. Dat bewees hij in Parijs-Roubaix waar hij een leeuwenaandeel in mijn zege heeft gehad. Maar Daniel en Sagan reden nog samen bij Liquigas, zijn goede vrienden en hebben dezelfde manager. Hij kreeg een meerjarig contract aangeboden van Bora en dat kon BMC hem niet bieden."

"Met Jürgen Roelandts hebben we een goede vervanger in huis gehaald. Ik vond het belangrijk dat we iemand haalden met ervaring. Jürgen kent de parkoersen, hij is een Belg en heeft die ervaring. Hij was dan ook onze topkandidaat. Het was ook goed van hem om weg te komen uit dat systeem van Lotto. De frisse lucht zal hem goed doen."