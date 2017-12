Geraint Thomas niet in Ronde 2018, wel in Roubaix: "Tour als excuus"

Winst in de E3 Harelbeke (2015), 3e in Gent-Wevelgem (2015), 7e in Parijs-Roubaix (2014) en 8e in de Ronde van Vlaanderen (2014)...

Geraint Thomas (31) leek enkele jaren geleden klaar om een kasseimonument te winnen. Maar de Welshman richtte plots zijn vizier op de grote rondes.

"Maar volgend seizoen keer ik terug naar Parijs-Roubaix", vertelt Thomas aan Cyclingnews. "Met de kasseirit in de Tour is het een goed excuus om weer te starten in Parijs-Roubaix, een wedstrijd waar ik verliefd op ben."