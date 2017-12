Landa: "Als ze me vragen om te wachten, doe ik dat niet meer"

Eén luttele seconde kwam Mikel Landa dit jaar tekort om op het podium van de Tour te staan. En dat ligt de Bask nog altijd op de maag.

"Ik wist vooraf wel dat Froome onze kopman was voor de Tour", zegt Landa aan de Spaanse krant AS. "Maar ik zou Sky dankbaar geweest zijn als ze ook mij aan een podiumplek geholpen hadden."

"Ik heb in de Tour drie weken op de rem gestaan, in dienst van Froome. Zowel bij Astana (2014-2015) als bij Team Sky (2016-2017) hebben ze me afgeremd in koersen waarin ik de benen had om te winnen."

"Als ik in de toekomst nog eens de opdracht krijg om mijn benen stil te houden, doe ik dat niet meer. Ik wil voor mezelf rijden en mijn eigen doelen behalen. Ik wil mezelf na een koers niets meer te verwijten hebben."