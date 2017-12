Michael Boogerd keert terug als ploegleider bij Roompot

Michael Boogerd (45) bekende op 6 maart 2013 dat hij zich aan doping had bezondigd tijdens zijn wielercarrière. Hij vertelde toen dat hij tot het einde van zijn carrière (2007) gegrepen had naar epo en cortisonen. Er kwamen ook bloedtransfusies aan te pas.

Toen de gloednieuwe ploeg Roompot in 2015 zijn intrede maakte in het wielerpeloton, was Michael Boogerd er ploegleider. Maar een jaar later moest hij die functie neerleggen: de UCI had Boogerd alsnog voor 2 jaar geschorst door zijn dopingverleden.

Die schorsing is op 21 december afgelopen. "Ik heb ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan bij Roompot", zegt Boogerd. "Uiteraard heb ik het wielrennen ook de afgelopen seizoenen op de voet gevolgd. Ik kan niet wachten om de talenten binnen de ploeg te helpen ontwikkelen."