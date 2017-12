Weduwe Scarponi: "Ik wil de hele wielerfamilie bedanken"

"Met deze korte brief wil ik heel de wielerfamilie bedanken voor de talrijke steunbetuigingen. Dankzij die warme woorden hebben we ons nooit eenzaam gevoeld in een donkere periode. Jullie hebben ons hart verwarmd op 1.000 manieren."

"Ik schrijf deze brief ook in naam van mijn kleine schatjes Giacomo en Tommaso (de tweeling). Dankzij de hulp en steun van iedereen zal ik in staat zijn om te spreken met hen over hun vader en hoe graag hij was gezien door iedereen."

"Dit zal onze eerste Kerstmis zijn zonder Michele. Maar toch wil ik iedereen prettige feesten wensen. Zalig kerstfeest en Gelukkig nieuwjaar."

"Nogmaals bedankt uit het diepst van mijn hart, Anna."