Boze Armstrong: "Alsof Froome een jerrycan vol epo nam als ontbijt"

Lance Armstrong neemt het op voor Chris Froome, die in de Vuelta een te hoogte salbutamol-waarde liet optekenen. "Zijn reputatie is voor altijd beschadigd", reageert Armstrong in zijn podcast.

"Toen ik een telefoontje kreeg om mijn mening te geven over het geval-Froome, zei ik: “Je bent gek!” En ik hing meteen op", zegt Armstrong. "Ik ben de laatste persoon die iets zou moeten zeggen over die situatie."

"Maar de manier waarop Froome wordt aangepakt, voelt niet goed aan. In de New York Times las ik de grootste onzin. Ze schreven alsof Froome een jerrycan vol epo nam bij zijn ontbijt. Het is zo oneerlijk om zo'n verkeerd beeld te schetsen over de zaak."