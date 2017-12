Hartproblemen gooien seizoensstart van Lars Boom overhoop

Vanochtend stelde LottoNL-Jumbo zijn team voor. Ook Lars Boom was aanwezig, maar had slecht nieuws over zijn seizoensstart: de renner sukkelt met hartproblemen.

Tijdens de teampresentatie was Boom wel nog optimistisch. "Ze kunnen alles gelukkig oplossen", zegt de voormalige veldrijder.

Boom zou half januari de Tour Down Under rijden, maar die komt te vroeg. "Ik ben goed op weg. Nu moet ik de eerste 2 weken van januari veel trainingsuren maken. Daarna ben ik er even tussenuit."