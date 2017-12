Tour-directeur Prudhomme wil zo snel mogelijk onderzoek naar Froome

Chris Froome heeft de opdracht gekregen om aan de UCI uit te leggen waarom het gehalte salbutamol in zijn urinestaal 2 keer zo hoog was als toegestaan. "We willen dat de situatie wordt opgehelderd, om meer duisternis en ambiguïteit te vermijden", vertelt Prudhomme.

"We willen een duidelijk onderzoek laten uitvoeren en zo snel mogelijk een antwoord van de UCI krijgen." Als Froome schuldig wordt bevonden aan doping, kan de 32-jarige Brit zijn Vuelta-titel verliezen en voor een lange periode worden geschorst.

Froome is van plan om volgend jaar de Tour te rijden en Prudhomme wil een nieuw Contador-scenario vermijden. De Spanjaard nam in 2011 deel aan de Giro ondanks een positieve test op clenbuterol. Dat jaar won hij ook de Giro, maar moest hij zijn zege later afstaan aan Michele Scarponi.