Turk Orken stapt op bij Israëlische ploeg: "Door situatie in Midden-Oosten"

Ahmet Orken: "Hachelijke situatie voor mijn moeder en mijn broer."

Nog voor het seizoen begonnen is, heeft Ahmet Orken zijn contract bij de Israel Cycling Academy laten ontbinden. "De ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben mij en mijn familie geraakt", zegt Orken, die zelf moslim is.