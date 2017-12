Schoonbroer Debusschere: "Roelandts wordt nu mijn concurrent"

Of Jens Debusschere zal aantreden in Milaan-Sanremo is nog onzeker. "Dat is de enige voorjaarsklassieker waarover ik nog twijfel. Alles hangt af van de tactiek van de ploeg - gaan ze voor de aanval of de sprint? - en van André Greipel. Als hij start, dan weet ik wat mijn rol zal zijn."

De 28-jarige Lotto Soudal-renner zit na zijn mislukte passage in de Vuelta vorig jaar met revanchegevoelens. "Ik was naar de Vuelta afgezakt om sprints te rijden, maar dat werd snel afgebroken door mijn val. Daarom wil ik dit jaar revanche nemen door in een grote ronde proberen te scoren."

"Ik heb nog nooit de Giro gereden, misschien is dat wel de beste optie voor mij. Maar als ze mij nodig hebben in de Tour, dan zal het de Tour worden."