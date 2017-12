Nadal lacht zijn tanden bloot voor een foto met Lotto-Soudal

Rafael Nadal is geboren en getogen op Mallorca. De tennisser heeft in Manacor een heus sportcentrum uit de grond gestampt, met onder meer een aantal padelterreinen, squashvelden, een fitnesscomplex, welness, zwembaden, voetbalvelden, tennisterreinen en een hotel dat zich specifiek concentreert op sporters.

Het is daar dat de wielrenners van Lotto-Soudal de afgelopen dagen in de beste omstandigheden konden trainen. Rafael Nadal hemzelve kwam een kijkje nemen en liet zich gewillig fotograferen. Op de groepsfoto ziet u Nadal in het midden staan, met Tim Wellens en Jens Keukeleire links en rechts van hem en Victor Campenaerts voor hem.

Nadal kreeg van ploegmanager Marc Sergeant nog een leuk aandenken: een shirt van het team met de handtekening erop van alle renners die op Mallorca aanwezig waren./