Campenaerts: "Ik wil de beste tijdrijder ter wereld worden"

Geen Tour voor de tijdritspecialist in 2018, wel de Giro. "Als je ziet: een ploegentijdrit en een klimtijdrit, dan is dat niet iets waarin ik zal scoren. In een Giro, met een proloog en een lange tijdrit op een parcours vergelijkbaar met het EK, kan ik dat wel."

Van het EK ligt Campenaerts naar eigen zeggen nog niet wakker. "Ik mik nu vooral op Romandië en de Giro. Beide wedstrijden starten met een proloog en als ik daar 1 van zou kunnen winnen, dan zou dat toch al een enorm succes zijn. De roze trui zou zeker fantastisch zijn, maar de 2e tijdrit is nog meer op mijn lijf geschreven."

"Een rittenkoers die ik graag eens zou winnen is de Ronde van België. Daar is de bezetting ook iets minder, omdat het geen WorldTour-wedstrijd is. Dan denk ik dat ik in de Ardennenrit niet te veel tijd zou verliezen. Maar als je de Giro rijdt en je wil de Ronde van België rijden, dan zit je met een dubbel programma, wat het dit jaar niet mogelijk maakt om in beide wedstrijden aan de start te komen."