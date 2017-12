Neoprof Lambrecht: "Eerst uitzoeken of ik ronde- of klassieke renner ben"

Winst in Luik-Bastenaken-Luik en de Vredeskoers, 2e in de Ronde van de Toekomst, de Tour de Savoie Mont Blanc, de Giro della Valle d'Aosta en de Ronde van de Isard. De 20-jarige Bjorg Lambrecht stapt met een aktetas vol adelbrieven over naar de profs.

"Maar ik voel geen druk", zegt Lambrecht aan Sporza. "Het is niet vanzelfsprekend dat Belgische profrenners een goed klassement rijden in rittenkoersen. Ik heb nog veel tijd om te leren en te rijpen bij de profs."

"Ik wil eerst uitzoeken of ik een ronderenner ben of een man voor de klassiekers. Ik ben ook vrij explosief, waardoor ik bij de beloften vaak de beste klimmers moest volgen en hen dan klopte in de sprint."