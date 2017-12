Franklin Six, petekind van VDB: "Train bijna elke dag op Plugstreets"

"Mijn droomwedstrijd is Gent-Wevelgem", zegt Franklin Six. "Want die koers passeert door mijn buurt. Ik ben van Ploegsteert en houd van de Plugstreets (de semi-onverharde stroken in Gent-Wevelgem, red). Ik train er bijna iedere dag op, ik ben echt gek op die weggetjes."

"Met Sagan en Van Avermaet als eerste de Plugstreets opdraaien, is een droom. Maar eerst moet ik nog veel leren. In 1.1-koersen mag ik wel al eens mikken op een plaats in de top 10. Dat zou al heel mooi zijn."

Op het einde van vorig seizoen klaagde zijn toekomstige ploegmanager Christophe Brandt over het gedrag van Six. "Ik heb een vrij sterke persoonlijkheid", zegt Six. "Als er mij iets niet aanstaat, zeg ik dat meteen. Dat doe ik niet altijd op de juiste manier, dat besef ik."